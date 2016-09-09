《香港报摘》--经济日报9月9日

**头版头条**

--中保监正式允许内地保险资金参与沪港通试点业务，随时刺激多达万亿资金透过南下港股通扫港股，有望炮制新一波“港股大时代”。

**其他**

--招商证券 及华润医药成功通过上市聆讯，预期最快下周进行预路演，集资额合共高达312亿港元。

--澳门特首崔世安表示，博彩业经过25个月的深度调整后，现已经进入较平稳发展阶段，冀非博彩收入占比能逐步增加。

--去年完成收购国浩证券的民信金控 宣布委任两名前百富勤高层入局，高宝明将会出任联席主席、执董兼行政总裁，郑达祖则会出任执董及营运总监。（完）

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