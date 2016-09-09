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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 08:25 BJT

台湾经济：明年起基本工资月薪涨幅5%，162万名劳工受惠

路透台北9月9日 - 台湾劳动部周四稍晚指出，经过基本工资审议委员会决议，台湾基本工资月薪自明年的1月1日起调整至21,009台币，涨幅5%。

劳动部指出，基本工资的时薪则是分两阶段调整，第一阶段自今年10月1日起调至126台币，第二阶段自明年1月1日起调至133台币。

劳动部表示，每月基本工资调升至21,009台币后，预估约有162万名劳工受惠；至于每小时基本工资调升至133台币，预估约有39余万名劳工受惠。

劳动部表示，全案将由劳动部陈报行政院核定。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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