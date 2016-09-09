《香港报摘》--信报9月9日

**头版头条**

--随着深港通启动在即，内地进一步开放机构资金南下，中国保监会近日向内地保险公司资金开闸，容许透过沪港通机制投资港股。

**其他**

--市场人士指出，以美元兑人民币期货引伸的离岸人民币隔夜拆息昨日早段一度升至近10厘水平，至下午回落至4厘水平，市场猜测G20峰会结束后中国政府可能允许人民币进一步贬值，中国央行或许已经收紧了离岸人民币市场的流动性，以抑制看跌情绪。

--滙丰银行表示，去年发行200万张150周年纪念钞获得4.77亿港元收益将用在本地社群，经评审后，共有11个项目获选，亦会拨捐至香港公益金，通过多元化项目服务本地社区不同需要。

--南海控股 发声明澄清，该集团及主席于品海并没有参与竞投有线宽频 ，只曾与九龙仓 及其他兴趣方商讨各种合作的可能性。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘