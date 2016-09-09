《全球重要经济事件一览表》--9月9日-9月16日

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9月9日(五)

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议(0100)。

美国昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一项早餐会与经济预估活动中发表演说(1145)。

奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席一场讨论会(1330)。

布拉提斯拉瓦--欧盟财长与央行总裁会议。

9月10日(六)

德州欧文市--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加达拉斯安全贸易商联合会会议(0015)。

9月11日(日)

广西南宁--中国-东盟商务与投资峰会，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

9月12日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第58届全美商业经济协会(NABE)年会就货币政策与经济前景发表演说(1205)。

美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一项研讨会与论坛活动(1700)。

多伦多--多伦多全球论坛(Toronto Global Forum)国际会议，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行常务董事莱维(Joaquim Levy)都将发表演说。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博早餐(Bloomberg Breakfast)发表演说(2230)。

9月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘参加由胡佛研究所主办的“选举、决策及经济不确定性”的会议(2100)。

米兰--意大利经济部长帕多安在意大利经济展望和银行体系会议上发表讲话。

意大利特兰托--欧洲央行总裁德拉吉在意大利发表讲话。

法国斯特拉斯堡--欧洲央行执委劳滕施莱格在一次活动上发表讲话(1800)。

9月14日(三)

伦敦--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演讲(1015)。

斯特拉斯堡--欧盟执委会主席贾克在欧洲议会发表其年度国情咨文(0700)。

曼谷--泰国召开货币政策委员会会议(0730)。

9月15日(四)

伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。

伯恩--瑞士央行货币政策评估(0630)。

法罗群岛--丹麦央行公布新的经济增长预估值，并举行季度新闻发布会(0830)。

曼谷--泰国央行举行为期两天学术讨论会。央行总裁威拉泰将发表演说。

9月16日(五)

布拉提斯拉瓦--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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