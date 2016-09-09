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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月9日-9月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 9/12         法国            标售国库券(BTF)
 9/12         美国            发售三年期公债
 9/12         美国            标售10年期公债
 9/12         意大利          标售国库券
 9/13         意大利          标售中长期债券
 9/13         日本            标售20年期公债
 9/13         西班牙          标售六个月和12个月期国库券
 9/13         美国            标售30年期公债
 9/14         英国            标售2046年到期的通胀保值债券
 9/14         日本            标售12个月期贴现国库券
                              
 9/14         德国            标售30年期公债
 9/15         日本            标售三个月期贴现国库券
 9/15         西班牙          标售公债
 9/15         日本            提高流动性标售
 9/15         法国            标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                              债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李爽  审校 许娜)

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