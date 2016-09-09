《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日

**上海证券报**

--中国国家发改委召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业参加会议。据悉，会议主要内容包括部分先进产能将被获准适当释放，但调整后的年度产量仍不能突破276个工作日核定的产能。

--全国中小企业股份转让系统公司挂牌业务部副总监尹舒表示，正在研究针对市场流动性的一揽子解决方案，并将加紧推进市场分层后的差异化制度安排等工作。

**证券时报**

--前海金控董事长李强透露，前海再保险将在年内开业。该公司是首家由社会资本主导发起设立的中资再保险公司，注册资本30亿元人民币。

**金融时报**

--兴业银行 拟发行首笔美元债。据了解，穆迪已给予此项50亿美元中期票据计划(P)BAa2的长期评级和(P)P-2的短期评级，与该行长期/短期存款评级均一致。(完)