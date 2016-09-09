《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--中国国家发改委召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业参加会议。据悉，会议主要内容包括部分先进产能将被获准适当释放，但调整后的年度产量仍不能突破276个工作日核定的产能。
--全国中小企业股份转让系统公司挂牌业务部副总监尹舒表示，正在研究针对市场流动性的一揽子解决方案，并将加紧推进市场分层后的差异化制度安排等工作。
**证券时报**
--前海金控董事长李强透露，前海再保险将在年内开业。该公司是首家由社会资本主导发起设立的中资再保险公司，注册资本30亿元人民币。
**金融时报**
--兴业银行 拟发行首笔美元债。据了解，穆迪已给予此项50亿美元中期票据计划(P)BAa2的长期评级和(P)P-2的短期评级，与该行长期/短期存款评级均一致。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583