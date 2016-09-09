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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--9月9日-9月21日

================== 今日重要政经消息=================

9月9日（周五）

08:00 香港美国商会中国研讨会。

10:30 大悦城地产 股东特别大会。

*11:00 百达资产管理首支香港注册基金新闻发布会。

14:30 大家乐集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月12日（周一）

10:30 阿里健康 股东特别大会。

9月13日（周二）

09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。

14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

15:00 摩根资产管理中国市场展望记者会。

15:15 亚洲理财产品比较平台GoBear登陆香港新闻发布会。

16:00 民众金服 股东特别大会。

9月14日（周三）

公布7月底止外汇基金境外资产。

11:00 安盛新兴市场展望记者会。

11:30 大和总研中国经济前景简报会。

11:30 TCL通讯 股东特别大会。

15:00 惠誉澳门博彩业前景传媒简报会。

9月15日（周四）

11:30 利标品牌 股东周年大会。

9月16日（周五）

中秋节公众假期。

9月19日（周一）

公布6-8月失业率。

中信里昂投资论坛。

9月20日（周二）

思捷环球 公布全年业绩。

10:00 中信里昂中港策略师记者会。

9月21日（周三）

中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。

玖龙纸业 公布全年业绩。

09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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