日本个股：高田将于9月19日从七家外部投资者中进行选择援助--消息

路透东京9月8日 - 两位直接了解情况的消息人士说，高田公司 将在9月19日从七家提供援助的投资者当中进行初步选择。这家挣扎求存的汽车安全气囊生产企业目前正处于汽车行业有史以来最大一场全球召回风波的中心。

消息人士对路透表示，潜在的投资者包括日本化工企业大赛璐(Daicel) 、中国宁波均胜电子 (密西根气囊生产企业Key Safety Systems的母公司)以及全球投资基金KKR & Co 和贝恩资本(Bain Capital)，这些投资者各自将向投资银行Lazard 提交自己的重整计划。由于具体过程并未公开，消息人士要求匿名。

Lazard为高田公司提供咨询，帮助寻找外部投资者。

由于汽车安全气囊发生器存在隐患，高田面临数以十亿美元计的债务。该公司正在寻找援助。

高田、Lazard、大赛璐和贝恩拒绝置评，未能立即联系上KKR和均胜电子。(完)