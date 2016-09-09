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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 08:52 BJT

金属期市：伦敦期铜可望连续第二周上涨

周四公布的官方数据显示，秘鲁7月铜产量较上年同期增加30%；锌产量则减少16%。

根据周四发布的一份报告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)建议国会降低华尔街拥有大宗商品实货，以及从事其他商业银行业务的能力，因为这可能对金融体系带来风险。

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

美国人上周请领失业金人数意外减少，直指尽管就业岗位增长步伐放缓，但劳动力市场保持强劲。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/李婷仪)

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