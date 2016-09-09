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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 08:51 BJT

国际油市：油价回落，上日因库存意外锐降而大涨

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降逾1,400万桶，创1999年来最大单周降幅。

美国墨西哥湾地区的进口降至250万桶/日，为该数据自1990年开始汇整以来的最低纪录。

交易员称进口减少是因为热带风暴Hermine造成德州及路易斯安那州船货卸载推迟。

汽油期货 周五下跌近1%，周四在库存数据公布后跳涨逾5%。

业内消息人士对路透说，俄罗斯9月1-7日石油平均产量升至近1,100万桶/日，8月为1,071万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李婷仪 审校 白云/许娜)

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