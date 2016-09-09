国际油市：油价回落，上日因库存意外锐降而大涨

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降逾1,400万桶，创1999年来最大单周降幅。
美国墨西哥湾地区的进口降至250万桶/日，为该数据自1990年开始汇整以来的最低纪录。
交易员称进口减少是因为热带风暴Hermine造成德州及路易斯安那州船货卸载推迟。
汽油期货 周五下跌近1%，周四在库存数据公布后跳涨逾5%。
业内消息人士对路透说，俄罗斯9月1-7日石油平均产量升至近1,100万桶/日，8月为1,071万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李婷仪 审校 白云/许娜)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。