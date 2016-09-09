《香港报摘》--其他报纸重要消息9月9日

**明报**

--中保监向内地保险公司开绿灯，可透过沪港通渠道买港股，中金估计初期会有1,700亿元人民币保险资金流入港股。

--评级机构标准普尔发表报告指出，中国房地产业过去12至18个月的复苏势头，或将失去后续动力，预料未来一年中国房地产业的增长将会放缓，而开发商的评级亦会呈负面趋势。

**星岛日报**

--英国《天空新闻》报导，滙控 计划在下周限期前向信用卡公司MBNA提出收购，将成为莱斯银行 及桑坦德银行 另一竞争对手；MBNA的信用卡组合约值70亿英镑。

--新地 主席兼董事总经理郭炳联表示，由于盈利上升，所以可以增派息。今年派息比率为46%，未来派息比率维持在40至50%。

**苹果日报**

--零售持续下跌，业绩大倒退的个人护理店欧舒丹 亦决定放弃铜锣湾骆克道地舖分店，全线撤出旅游区地舖。

--创益太阳能 自2012年6月停牌，公司主席兼行政总裁李毅突然以须投放更多时间于处理个人事务为理由，辞任所有职务。

**东方日报**

--中国远洋 公布，已拆解5艘集装箱船舶共计22.4万载重吨，作为废钢船出售予独立第三方，总售价约9,000万元人民币，产生净损失合计约3.41亿元。

--雅各臣科研制药 展开公开招股，惟孖展认购反应惨淡，仅获250万港元认购额，远不足额。

**文汇报**

--中国3D数码 为扩充集团的OTT数码点播资源，拟以总代价4,650万港元，收购随意播控股（Anyplex）的100%已发行股本。

--深交所副总经理王红表示，深港通正在积极筹备和推进当中，但是并没有具体的推出时间表。（完）

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