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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:09 BJT

《全球汇市》美元脱离隔夜高位周线恐收低，欧元因ECB政策不变而走坚

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1269  1.1258  +0.10  +3.77  1.0860
    美元/日圆            102.23  102.48  -0.24 -15.02  120.30
    欧元/日圆         115.23  115.39  -0.14 -11.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9715  0.9723  -0.08  -3.02  1.0018
    英镑/美元            1.3310  1.3294  +0.12  -9.69  1.4738
    美元/加元            1.2922  1.2932  -0.08  -6.63  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6784  6.6801  -0.03  +1.68  6.5680
    澳元/美元            0.7648  0.7640  +0.10  +5.13  0.7275
    新西兰元/美元        0.7404  0.7397  +0.09  +8.48  0.6825
    澳元/日圆         78.200  78.320  -0.15 -10.75  87.620
    新西兰元/日圆     75.710  75.780  -0.09  -7.65  81.980
    英镑/日圆         136.09  136.20  -0.08 -23.21  177.22
    澳元/新西兰元     1.0325  1.0326  -0.01  -3.18  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/陈宗琦/王琛/王颖；审校 白云/李爽/王丽鑫/郑茵)

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