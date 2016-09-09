国际油市：伊朗告知OPEC其8月石油产量持稳于363万桶/日--消息

路透新加坡9月9日 - 石油输出国组织(OPEC)一消息来源提供的数据显示，伊朗已告知OPEC，该国8月石油产量为363万桶/日，较7月增加1万桶/日，显示在1月西方解除制裁后，伊朗迅速增产的势头已有所放缓。

伊朗是阻碍OPEC和非OPEC的俄罗斯达成产量协议的主因，因伊朗曾表示在其产量恢复前，不应将其纳入任何产量协议的限制内。

伊朗的产量数据预定将发布在OPEC周一出炉的月报中。报告还将显示OPEC用来估计产量的第二手来源也认为，伊朗8月产量为363万桶/日，持平7月。