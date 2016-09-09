《中国已公布新股发行上市日程表》--9月9日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 9/20 沪 常熟银行 780128 22,227.2797 4.28 9.89 中信建投 9/22 9/21 沪 城地股份 732887 2,460 12.13 22.97 华创证券 9/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 9/9 沪 三角轮胎 20,000 22.07 22.98 安信证券 *9/12 沪 新天然气 4,000 26.66 22.99 西部证券 -- 深 创新股份 3,348 23.41 22.99 招商证券 -- 沪 振华股份 5,500 6.13 22.98 长江证券 -- 深 陇神戎发 2,167 13.64 22.99 华龙证券 -- 沪 网达软件 5,520 7.26 22.97 兴业证券 -- 深 先进数通 3,000 11.07 22.98 国泰君安 -- 沪 通用股份 17,491.9085 4.92 22.98 中信建投 -- 深 新晨科技 2,255 8.21 22.98 安信证券 -- 深 农尚环境 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 -- 沪 无锡银行 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)