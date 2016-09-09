《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月9日

*工商时报：

--打造生技产业为亚太地区重镇，新政府发出宏愿，规划在2025年时，将创造7,800亿台币产值。行政院院长林全表示，生技产业是以创新为主流，要创造产业生态系统，目标就是要跟国际接轨。

--大陆国台办和中国贸促会发布〞关于进一步推动台资企业利用仲裁方式解决经贸争议的通知〞，要求各级台办和贸促会充分发挥仲裁在台胞权益保护中的作用，主动引导台资企业增强合约意识和仲裁意识。

*经济日报：

--行政院宣布，将推出300亿台币的专案优惠贷款、提供贷款纾困、扩大台湾旅游市场及税捐减免等四大措施，另将研议是否对日益高涨的房屋税、地价税提供减免，协助业者度过难关。

--为力挺政府社会住宅政策，合库银行拟释出逾千亿台币的资金，并向政府争取两项政策松绑，包括：放款额度不计入银行法72-2条的三成上限，以增强放款能量，同时免计提风险权数20%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。