《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月9日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--打造生技产业为亚太地区重镇，新政府发出宏愿，规划在2025年时，将创造7,800亿台币产值。行政院院长林全表示，生技产业是以创新为主流，要创造产业生态系统，目标就是要跟国际接轨。
--大陆国台办和中国贸促会发布〞关于进一步推动台资企业利用仲裁方式解决经贸争议的通知〞，要求各级台办和贸促会充分发挥仲裁在台胞权益保护中的作用，主动引导台资企业增强合约意识和仲裁意识。
*经济日报：
--行政院宣布，将推出300亿台币的专案优惠贷款、提供贷款纾困、扩大台湾旅游市场及税捐减免等四大措施，另将研议是否对日益高涨的房屋税、地价税提供减免，协助业者度过难关。
--为力挺政府社会住宅政策，合库银行拟释出逾千亿台币的资金，并向政府争取两项政策松绑，包括：放款额度不计入银行法72-2条的三成上限，以增强放款能量，同时免计提风险权数20%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583