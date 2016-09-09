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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 08:55 BJT

福能期货：中国期指总持仓下降，市场情绪仍显谨慎

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

周四沪指全天振荡，尾盘微升0.13%报3095.95点，成交量较前日小幅萎缩。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.04%、0.00%和0.36%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.05%、-0.12%和0.52%。期现价差方面，IC1609期指贴水小幅收窄，贴水幅度为40.78点，而IF1609、IH1609贴水幅度小幅扩大，分别为11.36点、6.03点。

　　三大期指总持仓持续下降，尤其是IF合约总持仓连续两日下降，表明资金离场意愿较浓。整体来看，投资者情绪仍显谨慎，预计行情延续振荡。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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