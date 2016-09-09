福能期货：中国期指总持仓下降，市场情绪仍显谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下内容节选自9月9日的《期货日报》：
周四沪指全天振荡，尾盘微升0.13%报3095.95点，成交量较前日小幅萎缩。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.04%、0.00%和0.36%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.05%、-0.12%和0.52%。期现价差方面，IC1609期指贴水小幅收窄，贴水幅度为40.78点，而IF1609、IH1609贴水幅度小幅扩大，分别为11.36点、6.03点。
三大期指总持仓持续下降，尤其是IF合约总持仓连续两日下降，表明资金离场意愿较浓。整体来看，投资者情绪仍显谨慎，预计行情延续振荡。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583