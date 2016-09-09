港报财经评论：险资获准南下，料资金扩至其他蓝筹板块--信报9月9日

路透香港9月9日 -

险资“攞正牌”南下，蓝筹“唔使慌”散水/ 习广思

恒指 昨天在濠赌股及本港地产股领军下，再涨177点，尚欠80点便可冲上24,000点。收市后，中保监公告明确了内地保险资金透过「沪港通」南下的一些要求，险资其实早已南下，今次正式明确肯定，料可推动更多资金南来。昨天「港股通」的买盘达70亿港元，反映「春江鸭」加速把北水南移。

根据法规，内险公司一向都可投资港股市场，昨天中保监发布名为《关于保险资金参与「沪港通」试点的监管口径》公告，内容主要提醒险资南下要做好风险管理，没有港股投资能力的保险公司应委托符合条件的投资管理人开展运作；换言之，大细保险公司都能南下。此外，也明确允许保险公司发起设立投资「港股通」的组合投资产品，后者有助一般散户透过保险资产产品买港股，可说是让资金全面南下，这条水应有排玩。

公告亦讲得很清楚，险资南下，是希望达至3个目的：「一是有利于保险机构更为灵活地选择投资标的，缓解资产配置压力；二是有利于保险机构借助境内和境外两个市场，优化资产配置结构，防范和化解投资风险；三是有利于保险机构提升投资收益，服务保险主业发展。」

近月南下资金的投资对象日趋蓝筹化，目标集中大型中资金融股、滙控 及腾讯 ，相信也与上述目的相关。以昨天为例，「港股通」的总成交为86.9亿港元，十大成交股份中，除了批股的龙湖 外，其余9只均为恒指成分股，挂头牌的是滙控，成交达14.6亿港元，当中买入为14.1亿港元，沽出为5,200万港元，买盘占滙控全日成交的55%。其后依次为建行 、腾讯、工行 、中行 及农行 等。预料这些大蓝筹陆续抽升后，资金也会扩散至其他蓝筹板块，例如本港地产股及综合企业等。

年初至今人民币跌了约3%，人民银行似乎觉得收够筹，昨天离岸人民币银行同业隔夜拆息利率忽然抽升，有揣测是人行挟息，向人仔淡友发出警号，勿再博人仔贬值。从可见，拆息在今年7月中也曾挟上，当时离岸人仔滙价处于6.7水平，该水平暂可视为人行画下的红线。

昨天公布的8月份中国进出口数据均胜过预期，这或令当局较为放心，毋须再以贬值刺激出口。人仔稳定下来，环球金融市场可忧少一瓣。

恒指上扬的一大功臣是濠赌股，昨天下午3时后，该板块开始发围抽升，理由是澳门行政长官崔世安发表了5年发展规划文件（2016-2020），但该文件主要是讲社会民生及交通土地建设，博彩业的着墨不多。

崔世安在记者会上提及未来5年，博彩收益预计平均每年2000亿澳门元，不过去年已达2300亿澳门元，所以这预测算是十分保守。至于他提到明年博彩收益可恢复增长，其实这也是市场预期之内。

金沙中国 及银娱 昨天分别涨了4.4%及5.8%，这与游资多，大家都在搵藉口炒上关系更大。反而，澳门未来5年大兴土木，香港的建筑股可能又有大生意。

欧央行议息后维持政策不变，只提及有需要时会把量宽计划延长至明年3月之后，声明的口径与7月一致。消息公布后，市场反应不大，等候行长德拉吉的记者会。

虽然欧央行预期经济比起该行的预测仍有下行的风险，但德拉吉对于会否确实延长买债计划，则表示今次会议没有提及，将交予有关委员会跟进及研究，又说暂时毋须加码刺激。尽管记者不断追问会如何改善量宽计划，惟他总是说现有政策行之有效，没有直接回应。记者会举行期间，欧罗开始抽上，欧美债息全面上扬，美元下挫，股市回吐，市场初步反应麻麻，无水就散水乎？

自今年7月中以来，新兴市场指数开始抛离美股，其中一个原因也是货币政策仍然宽松，若一众央妈开始收工，新兴市场可能首当其冲。欧央行与日央行对继续扩大量宽的态度一直较为犹豫，投资者须特别留意。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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