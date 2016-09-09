中国金融：发展金融控股公司是推进金融综合经营的基本方向--央行副行长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月9日 - 新华社周四晚报导援引中国央行副行长范一飞表示，允许金融业开展综合经营是尊重市场的现实选择，而回归分业经营已无现实可能，发展金融控股公司是稳妥推进金融业综合经营的基本方向。
范一飞日前在一次论坛上讲话称，可以按“集团综合经营、金融控股公司管理股权、子公司分业经营”模式，设计并规范中国的金融机构跨业发展基本框架。
他称，自“十一五”（2006-2010年）和“十二五”（2011-2015年）规划相继提出“稳步”和“积极稳妥”推进金融业综合经营试点以来，金融业综合经营步伐加快。
“虽然其间也还存在这样那样的问题，尤其是监管体制不相适应的矛盾日趋严重，但总体来说继续发展综合经营符合金融业风险和收益平衡需要，也是当前服务供给侧结构性改革义不容辞的历史使命。”范一飞表示。
他还在会上称，建立面向所有投融资行为的功能监管以保证监管全覆盖，建立立足严格的消费者保护的行为监管以确保创新负作用最小化，建立穿透式监管以确保杠杆率保持在合理水平，同时还要建立良好的监管问责机制。
央行行长周小川去年年底表示，支持具备条件的金融机构审慎稳妥开展综合经营。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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