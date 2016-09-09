期货日报：大连铁矿石以区间操作为主

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自9月9日的《期货日报》：
近期铁矿石期货呈现宽幅振荡的格局。上周一度出现大幅回落，美联储加息及国内流动性预期导致大宗商品全线回落。随后美国非农就业数据较差，加息预期大幅降低。我国央行官员对于金融杠杆的温和表态也使得市场对于流动性收紧的担忧有所缓解。
从自身基本面情况来看，整体供需面维持平稳。受制于行政去产能的限制，钢厂高炉开工率近期波动较小，铁矿需求端较为稳定，高品矿需求相对较好。供应端来看，澳洲和巴西近期发货量小幅抬升，港口库存小幅下滑。虽然目前步入传统旺季，但下游需求仍没有明显放量的迹象。在经济下行压力加大、美联储加息扰动不断的情况下，市场对于旺季预期逐渐转向谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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