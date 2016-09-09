期货日报：大连豆粕期约近强远弱，美豆丰产坐实

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下内容节选自9月9日的《期货日报》：
8月的美农业部报告对未来新作产量的大幅度提高，将多头期待的减产幻想基本浇灭。历年大概率出现的美豆种植时段（6—9月）的天气炒作化为泡影。本作物年的美豆基本上一直伴随着完美的天气模式，拉尼娜在进入9月后也逐渐被人淡忘。目前市场的焦点已不再是美豆减产的可能性，而是美豆将要迎来多大的丰产。
国内方面，中秋节、国庆节前市场仍有备货需求。9月下半月至10月豆粕供应或将偏紧，贸易商谨慎看多9月下半月及10月豆粕行情及基差，有意逢低补库，刺激了近期豆粕成交量。9月以来，豆粕成交量明显放大，油厂库存有所消化，山东及广东一些油厂提货开始趋紧。多数油厂8月也预售了一些9、10月基差合同，基本无销售压力，油厂挺价意愿较强。
从历史数据来看，9月一般也是全年价格的低点，随后由于国庆补库行情开始拉升。总体上，短期美豆丰产压力限制豆粕反弹高度，寻找豆粕1701合约买入机会。中期国内大豆到港量偏低限制豆粕跌幅格局。如果9月美农报告意外保持或者下调单产，豆粕将会有一波上涨行情。长期美豆丰产坐实仍是大概率事件，在11月中旬之后可以择机放空。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583