期货日报：大连豆粕期约近强远弱，美豆丰产坐实

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

8月的美农业部报告对未来新作产量的大幅度提高，将多头期待的减产幻想基本浇灭。历年大概率出现的美豆种植时段（6—9月）的天气炒作化为泡影。本作物年的美豆基本上一直伴随着完美的天气模式，拉尼娜在进入9月后也逐渐被人淡忘。目前市场的焦点已不再是美豆减产的可能性，而是美豆将要迎来多大的丰产。

国内方面，中秋节、国庆节前市场仍有备货需求。9月下半月至10月豆粕供应或将偏紧，贸易商谨慎看多9月下半月及10月豆粕行情及基差，有意逢低补库，刺激了近期豆粕成交量。9月以来，豆粕成交量明显放大，油厂库存有所消化，山东及广东一些油厂提货开始趋紧。多数油厂8月也预售了一些9、10月基差合同，基本无销售压力，油厂挺价意愿较强。

从历史数据来看，9月一般也是全年价格的低点，随后由于国庆补库行情开始拉升。总体上，短期美豆丰产压力限制豆粕反弹高度，寻找豆粕1701合约买入机会。中期国内大豆到港量偏低限制豆粕跌幅格局。如果9月美农报告意外保持或者下调单产，豆粕将会有一波上涨行情。长期美豆丰产坐实仍是大概率事件，在11月中旬之后可以择机放空。(完)

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