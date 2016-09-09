华泰期货：大连焦煤期货后期仍有进一步上涨的动力

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

焦煤期货1701合约大幅上涨后出现了一定幅度回落，但仍强于黑色系其他品种。9月8日在北京召开的稳定煤炭市场、调节供应总量会议主要针对先进产能煤炭产量进行淡旺季调节，对炼焦煤供需影响非常有限。因此，我们认为焦煤期货回调后仍有进一步上涨动力。

随着7—8月煤炭价格大幅上涨，煤炭企业利润明显改善。由于煤价过快上涨不利于去产能、调结构、兼并重组及优化布局，国家发改委等部门于9月8日上午召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业分管煤炭生产的负责人在北京召开会议，主要内容为，确定的先进产能，在市场供应偏紧时可以按要求增加煤炭产量，反之减少产量。由于调节目的是为了抑制煤价过度上涨，而且煤矿全年产量不能突破276个工作日核定的产能，也就是说只是平滑淡旺季供需，因此本次会议总体上对炼焦煤供需格局影响非常有限。(完)

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