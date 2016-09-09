重发-港报财经评论：现金流见改善，中石化候低吸--经济日报9月9日

(重发以补上标题漏字)

现金流见改善 中石化候低吸/ 林瑞芬

现阶段，大市超买，好淡争持于阻力大关前，后市揣测以幅度或是以时间消化前升幅。在外围市况平静下，就认为以后者居多。

中国昨日公布超于预期表现的出口数据，淡友之试探出击行动又被挡，中移动 回升1.9%，腾讯 回升0.8%。恒指 昨收报23,919点，升0.75%；国指 收报10,008点，升0.38%，大市成交额772.8亿港元。

中移动成好淡争持关键，密切留意。技术上，大市开始超买，叩关24,000前存在反覆，好淡争持激烈无可避免。惟见资金仍热烈于追捧个股，如近周科通芯城 配新股，仍能守稳配股价（12.5港元）之上，昨收报12.9港元；IGG 被基金减持又守于减持价（4.45港元）之上，昨收报4.79港元。这启示有人落车，亦有人愿意上车，市场接力轮流炒未玩完。技术上，恒指向上冲就要突破到24,000阻力大关，如遇回吐，只要守稳23,000点，不破坏中期升浪，预计个股轮流炒的形势持续。国指方面，守于9,500点，中期反覆趋有效突破10,000再探高10,600左右。

综观国企股中期业绩，笔者就认为中石化 具有投资价值，后市若遇回吐，可考虑候低收集。截至2016年6月底止，中石化实现营业收入8,792.2亿元人民币，同比下降15.6%；实现归属于母公司股东净利润192.5亿元，同比下降21.3%。按半年计算，盈利跌，但若按今年第二季度实现净利润130.65亿元计，按季大幅提升1.1倍。原油价格按季提升、化工产品价差扩大是带动公司第二季净利润按季大升的重要原因。

今年1月中旬，国家对成品油实行原油低于每桶40美元时不下调价格的所谓「地板价」，中石化于一季度一定程度上享受了成品油风险准备金的收益，因此单桶炼油EBIT达到每桶4.9美元。二季度，受益油价反弹带来的原油库存收益，单桶炼油EBIT接近每桶6.8美元，与同样受益原油库存收益的去年二季度基本持平。炼油业务因此于今年上半年，录得的盈利超过了上一波低油价的2009年上半年，单桶炼油EBIT达每桶5.8美元、大大超过2009年上半年的每桶4.6美元，创了2009年以来新高，成为中石化盈利的最大来源。预计下半年油价大幅波动的可能性较小，炼油盈利或有一定收窄。

不过，中石化的上游业务亏损，又因为油价或已在一季度触底回升，后市油价于反弹后，波动趋于平缓而改善。本月沙特阿拉伯和俄罗斯在G20峰会期间联合发布稳定油价声明，虽然最终没有冻产的实行，但两国有计倾好过无计倾，油价未来大幅波动的可能性减低。营运者最怕是油价大幅波动，大失预算。对油企的营运者来讲，油价减幅放缓，减少冒不必要的波幅风险，盈利与现金流就有把握得多，中石化应受惠。见今年第一及二季度，伦敦布兰特原油均价分别为33.94及45.73美元，虽然油价季度环比提升，但整体仍在中石化成本綫之下，从而导致公司上游油气开采业务继续亏损。目前油气价格以比上半年均价回升较多，伦敦布兰特11月期油周三收报47.98美元，因此，预计中石化上游业务于下半年的亏损状况将好转。

最后，中石化另有两项业务。上半年，集团的化工业务板块实现经营收益97亿元，按年基本持平。而行销与分销业务实现经营收益157.77亿元，也按年基本持平。此两项业务的经营利润变化较小，在油价基本平稳的情况下，预计下半年这两项业务的盈利保持稳定。

财务上，中石化第二季度经营现金流约为420亿元，按季上升22%，按年下降31%。当季运营资本净流出仅为7.1亿元。油价低企，使得石化公司资本支出下滑明显。上半年中石化资本性支出134.7亿元，按年下降42.7%。公司计划生产原油3.01亿桶，全年产量调减14%，资本性支出料可续控。据中金公司认为，发改委近日重申地炼监管，尤其强调整治逃税以及伪造档，骗取原油进口配额等行为。政府的政策支持可能有助中石化提升下游利润率，亦有利于进一步扩大现金流。中金又预计，中石化的川气东管道重组交易的所得收益会一次性计入当年利润，并缴纳所得税，或可以在2017年入帐，保守假设这一部分税后收益可能约为80亿元。

以中石化2015年每股资产值近6.55港元，以现价5.7港元计，折让13%，而中海油 2015年每股资产值近10.2港元，以现价9.63港元计，折让6%。麦格理9月份报告预估中石化2016及2017年度每股盈利分别0.33元及0.44元，每股股息分别为0.17元及0.22元，派息比率维持在50%水平。配合走势图示，250天綫为中期支持位参考，候5.2至5.3港元吸纳，中期目标挑战6.5港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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