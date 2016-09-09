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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 09:19 BJT

芝加哥期市：玉米期货小跌，但守在两周多高位附近

以下是0033GMT报价：
    
      合约               价格    变动    涨跌%   两日   30日     RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            406.00    0.00    +0.00%    +0.81%  422.98     41
    CBOT玉米            338.00  -0.50    -0.15%    +1.43%     333.05     62
    CBOT大豆            976.00  -0.75    -0.08%    +0.05%     979.88     53
    CBOT稻米              9.54   0.00    +0.00%    -0.21%      $9.78     37
    美国原油             47.27  -0.35    -0.73%    +3.89%     $44.83     61
    汇率 
    欧元/美元          $1.127    $0.001    +0.06%    +0.25%    
    美元/澳元          0.7647    0.001    +0.09%    -0.33%    

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰/陈宗琦/白云)

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