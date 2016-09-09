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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:08 BJT

长江期货：9月集中采购推升郑棉

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

7月中旬以来，受国储棉抛售政策延长至9月底影响，郑棉和国储棉价格联袂下跌，郑棉下跌2500元/吨左右，国储棉成交均价也下调了近2500元/吨，成交率下滑至前期的60%左右，最低曾经下滑至22%。但从供需情况分析，纺织企业9月加大补库存力度不可避免。这将推涨近期棉价，而10—11月内地新棉资源紧张的可能性又将进一步加大。

　　9月国储棉拍卖成交将进一步火热，而10—11月内地市场新棉资源供应或比较紧张，以上两因素均将支撑郑棉期价上行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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