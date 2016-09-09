港报社评：两宗选举威胁事件，警廉须查清并交代--明报9月9日

今次立法会选举，两名新界西候选人在选举结束后，新闻火爆热度不减，以高票当选的候任议员朱凯廸以自己和家人的人身安全受威胁，向警方报案；另一名候选人周永勤则讲述选战最后阶段被威胁弃选的经过。这两桩事件十分严重，特别是朱凯廸的说法设若属实，已经踰越选举舞弊行为，而且是挑战香港赖以生存的法治基础，政府必须严肃处理，开展全面调查，然后公开交代，让市民知道究竟是怎么一回事。

当日，朱凯廸在发表当选感言之时，已经说过担心发生「政治暴力」，还用上了「参选是搵命搏」等表述。连日来他向传媒披露接到威吓，与家人都不敢回家，变得有家归不得；到昨日，他以事态严重恶化，认为暴力威胁已经关乎他的性命和家人的安全，于是到警察总部报案。从近期传媒报道一些片段和朱凯廸的描述，他昨日的说法显得事态十分严重，不过也只是开了题目，没有内容，市民无从判别真实情况；虽然如此，朱凯廸选择报警，应该是综合研判的结果，无论往后事态怎样发展，他是百分之百做对了。

昨日，朱凯廸在报警前后，都有与传媒谈及事态，可是仍然语焉不详，他说是为免妨碍警方调查。不过，他以「迫在眉睫的人身安全威胁」来形容自己的处境，可理解为危在旦夕了，从另一个角度审视，此际他若对传媒公开详尽资料而把事态都摊在阳光下，让「威胁他的人」都在传媒以至全港市民监察之下，反而可能得到最大的安全保障。朱凯廸不作此图，各方只能尊重；期望他对警方和盘托出、如实陈述触及什么事、在什么时候和地点、涉及什么人等。朱凯廸断断续续的表述曾经提到一些人，他应该毫无保留地提供给警方，报警之后若发现有遗漏，也要即时补充，使警方有足够资料调查。

至于新界西另一名候选人、自由党的周永勤弃选离港又回港之后，已经到廉署提供资料，并在记者会讲述4次被「劝退」的经过，有时间、有地点、有所为何事，只是涉及什么人却避而不谈。周永勤提到过「驻港部门」人员、「北京来人」，从他披露与这些人约晤和会面形态，双方显得熟稔，连系无碍，可见周永勤理应知道这些人的身分和名字，但是他坚持不披露。在缺乏最重要的「人物」之下，使他说法的可信度大打折扣。据知，周永勤对廉署提供的资料，也没有他口中所说涉事者的身分资料；按一般理解，可不知道廉署该从何查起。

当日周永勤向传媒披露两段录音，暗示他的弃选与另一名候选人何君尧有关，可是录音内容是司空见惯的选举狙击安排，与周永勤所谓「令支持他的人付出沉重代价」不成比例。迄今周永勤的说法只是一面之词，无法佐证；廉署处理他的案件，只涉及选举舞弊行为，不过表面看来事态性质涉及威吓，周永勤理应同时向警方报案。周永勤的说法若真有其事，他要公开那些人的身分和姓名，否则他只是抛出了一些说法，客观上制造了一个「白色恐怖」，却查无实证、也无从查究，这是完全不负责任的做法。不过，廉署针对周永勤事件，即使未获充分资料，也应该全面深入调查。例如周永勤所说「4次约晤」，其中3次在本港，廉署可到沙田明星海鲜舫及屯门黄金海岸调查，调阅闭路电视纪录（若有的话），尽量查证周永勤说法的真确性。若有发现，或许可以顺藤摸瓜，揭开与周永勤约晤者的真面目。当然，最理想是周永勤提供相关人物身分，可以免于周折。

朱凯廸事件和周永勤事件都与选举有关，究其实质已经踰乎选举范畴，特别是朱凯廸的说法若属实，他和家人的遭遇就是无法无天的恶霸行为；警方若已获得资料，应该严肃全面调查，把挑战法律的人绳之于法。今次选举，朱凯廸是地区直选「票王」，设若他和家人因为他的当选而出事，对香港将会是极其严重打击，损害市民对法治的信赖。因此，警方在调查的同时，对朱凯廸和其家人提供保护，是万全之策的恰当做法，或可阻吓一些人的行险侥幸念头。

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