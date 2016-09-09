港报社评：揪出威吓黑手，莫让香港沉沦--信报9月9日

同样是新界西的立法会候选人，自由党的周永勤声称受到强力威吓而弃选，土地正义联盟的朱凯廸以「票王」姿态当选之后，亦说人身安全受威胁，昨日前往湾仔警察总部报案，要求警方调查和保护，并且去信特首梁振英、保安局局长黎栋国及警务处处长卢伟聪，促请认真紧张看待。周永勤和朱凯廸到底发生了什么事？两者之间有没有共通处？眼前虽然无法掌握详尽资料，必须等待当事人和执法者携手合作抽丝剥茧查个水落石出，但有一点似乎是有迹可寻而堪探讨的，就是新界利益。

周永勤曾经是乡议局前主席刘皇发的助理，与新界乡事派建立不少人脉关系，然而随着发叔的地位受到挑战，周永勤亦被部分乡事派成员视作陌路人。周永勤于投票日之前突然宣布弃选，避走英国，当选战结束便立即回港爆料，声称先后四次受到「北京人士」和「驻港部门」威逼利诱，要求他停止选举工程，否则其家人和支持者将会付出沉重代价，因为「我哋想当选嘅人唔系你」。尽管周永勤没有指名道姓透露威吓他的人是谁，但似乎暗示其弃选的受惠者会是同属乡事派的「何律师」，对方正正被视为与「驻港部门」关系密切。

假如周永勤的指控并非空穴来风或穿凿附会，那么不难令人得出一个印象，威吓事件疑涉及新界利益，而且连「驻港部门」对相关问题也颇为在意。

至于朱凯廸，选前已说被跟踪，人身安全受威胁，当选之后更加形容暴力威胁急剧恶化，危及性命迫在眉睫。身为候任议员的他，为安全计不得不搬离其元朗八乡的家，变成有家归不得，暂时居无定所。由于已经报警，朱凯廸表示暂无法披露具体资料，如恐吓人士的姓名、受威吓时间及地点等等，「只可以话对生命威胁系好近」。

从朱凯廸的政纲而观，假如其蒙受生命威胁是真的，不是捕风捉影「自己吓自己」，那么发出恐吓的动机亦大有可能跟新界利益有关，因为他提倡民主改革乡议局，踢走「官商乡黑勾结」。据其社交网页的讲法：「『官商乡黑』垄断乡议局权力，影响新界土地规划、发展，操控香港整体政治发展。认识新界，正视权力结构，继而挑战造就改革，是朱凯廸的责任。」

周永勤和朱凯廸不约而同声称受到威吓，前者甚至牵涉「驻港部门」，不禁令人质疑恶势力目无法纪，甚至有人涉嫌违反《基本法》第二十二条规定「中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据《基本法》自行管理的事务」，严重破坏「一国两制」。当然，刑事恐吓本身就是一条重罪。

既然周永勤愿意爆料，我们呼吁他进一步提供具体线索，让廉政公署彻查。律政司司长袁国强指出，若事件在香港境外发生，可能会增加调查难度，但不代表政府不会跟进，若有证据显示涉及选举舞弊行为，特区政府有责任亦有必要跟进，以维持选举制度廉洁。事实上，《选举（舞弊及非法行为）条例》第五条列明，法例适用于香港境外，廉署有权执法。

如果调查结果显示确有「驻港部门」中人涉案，特区政府必须依法办事之外，我们也要求中央政府严肃处理，还香港一个不被扭曲的政治生态。国家主席习近平及港澳办主任王光亚多番提出，要确保「一国两制」不走样又不变形，若然任由个别心存歹念的「北京人士」肆无忌惮冲击香港法治，无异于陷中央不义。严肃处理胡作非为的涉案者，一方面避免香港法治蒙上阴影，另一方面也为中央讨回清白。

朱凯廸事件未必关乎境外人士，然而「官商乡黑勾结」始终不能忽视，如今当事人报了警，我们敦促警方严正查办，揪出威吓黑手，万勿让香港沉沦于利慾熏心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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