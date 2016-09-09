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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:14 BJT

宝城期货：沪胶多头信心增强

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

下游车市消费好于预期，提振了沪胶市场的做多人气，昨日主力1701合约承接反弹势头继续上扬，期价突破多条均线压制，上方空间被打开，预计未来有望试探13000元/吨一线。

　　昨日沪胶期价依托下方5日均线支撑振荡走强，虽然上方20日、40日和60日均线对其形成压力，但多头信心不减，并推升期价成功突破这三条阻力线，升至8月23日以来高位。预计未来5日均线也将相继上穿上述三条均线，形成金叉形态，从而巩固多头趋势。

　　MACD技术指标显示，1701合约绿柱消失，红柱出现，且DIFF和DEA指标形成金叉，处于多头上行趋势中，预计未来将步入正值区域，短期市场看涨信心有望进一步增强，沪胶期价将再度上扬。

　　操作上，前期多单可继续持有。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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