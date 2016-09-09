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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:28 BJT

香港个股：中国华融拟发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875%

路透香港9月9日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周五称，拟发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875%。

这是华融根据此前订立110亿美元中期票据计划项下发行。据公告，预计本次发行所得款项净额约4.97亿美元，拟用作集团营运资金及一般公司用途。

证券发行人为华融全资附属公司Huarong Finance II Co., Ltd.，发行价为本金额的100%，每半年分派一次。

预期证券评级可达穆迪Baa1级及惠誉A-级。

本次发行的联席牵头经办人为香港上海汇丰银行、华融国际证券、农银国际融资、澳新银行、中国银行、中银国际亚洲、建银国际、中信里昂、民生银行香港分行、德国商业银行、瑞信、高盛、摩根士丹利、渣打银行以及永隆银行。

华融周四收报3.06港元，过去一个月累计跌近1%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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