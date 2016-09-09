全球金市：金价持稳，周线可望连续两周上扬

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

美国人上周请领失业金人数意外减少，直指尽管就业岗位增长步伐放缓，但劳动力市场保持强劲。

尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口降幅为四个月最小，进口则是近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。

日本央行副总裁中曾宏周四表示，央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施，来达成物价目标。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.13%，至950.62吨。

南非金矿开采商White Rivers Exploration(WRE)计划明年在伦敦和约翰尼斯堡股市上市，最多筹资3,000万英镑(4,000万美元)。(完)

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