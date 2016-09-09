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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:36 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一跌，CFETS指数微升至94.04

路透北京9月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微升0.01%至94.04；SDR篮子指数微跌至94.83，BIS篮子指数微升至94.56
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.83%，SDR篮子指数跌4.06%，BIS指数跌7.03%
。    
    
 CFETS篮子货币          今日中间价   CFETS篮子货
                                     币较上日升贬
                                     点数
 人民币                      6.6684           -64
 欧元                        7.5134          -240
 日圆                        6.5181           304
 港元                        0.8596          -6.4
 英镑                        8.8738           145
 澳元                        5.1017           106
 新西兰元                    4.9382           296
 新加坡元                    4.9375           104
 瑞郎                        6.8617           101
 加元                        5.1599           145
 林吉特                      0.6081          15.3
 卢布                        9.5924          -461
 泰铢                        5.2138           172
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.51，较上日微升0.16%；RXY全球在岸人民币指数 报94.53，较上日微
升0.3%；RXY参考离岸人民币指数 报94.68，较上日微升0.09%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.7，较上日微升0.23%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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