中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一跌，CFETS指数微升至94.04

路透北京9月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.01%至94.04；SDR篮子指数微跌至94.83，BIS篮子指数微升至94.56 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.83%，SDR篮子指数跌4.06%，BIS指数跌7.03% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货 币较上日升贬 点数 人民币 6.6684 -64 欧元 7.5134 -240 日圆 6.5181 304 港元 0.8596 -6.4 英镑 8.8738 145 澳元 5.1017 106 新西兰元 4.9382 296 新加坡元 4.9375 104 瑞郎 6.8617 101 加元 5.1599 145 林吉特 0.6081 15.3 卢布 9.5924 -461 泰铢 5.2138 172 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.51，较上日微升0.16%；RXY全球在岸人民币指数 报94.53，较上日微 升0.3%；RXY参考离岸人民币指数 报94.68，较上日微升0.09%；RXY参考在岸人民币 指数 报94.7，较上日微升0.23%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)