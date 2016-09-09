欧盟财政：德国的欧盟官员敦促南欧国家不要推动放宽财政规定

路透柏林9月9日 - 德国资深的欧盟内部人士周四警告南欧国家，不要推动放宽欧盟的财政规定，表示在英退公投之后，一个强大而稳定的欧盟变得更加至关重要。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五将在雅典会见法国、意大利、西班牙、葡萄牙、马耳他和塞浦路斯领导人，讨论欧盟的未来。

齐普拉斯希望其他国家能够支持他的反紧缩政策努力，但这一举措对德国呼吁加大紧缩力度的要求构成了直接挑战。除英国外的欧盟27国将于9月中在布拉迪斯拉发举行峰会。

德国的欧盟议员Markus Ferber对德国世界报称，他担心南欧国家可能结成“再分配联盟”，而这恐将威胁到欧洲的金融稳定。

“在英国离开后，‘地中海俱乐部’将拥有阻止他们不喜欢的任何欧盟法律的力量，”Ferber指出。

德国的欧盟执委厄廷格也表达了对雅典会议的不安。

“如果欧盟高赤字成员国...与财政问题很小的成员国之间分歧加剧，这并不是好事，”他对帕绍新报(Passauer Neue Presse)称。

Ferber表示，欧洲需要团结一致。他是欧洲议会货币与经济委员会副主席。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)