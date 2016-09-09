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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于守势，日本出口商等趁隔夜涨势抛售

0130GMT - 
    * 美元/日圆在亚洲市场处于守势，从隔夜所及高位102.60回落，迄
今跌至102.09
    * 亚洲时段稍早高见102.48，日本出口商在102.50上方有卖盘
    * 在102.00-05有11.2亿美元期权到期，帮助限制跌势
    * 102.50-55上方有16.1亿美元期权到期，帮助限制涨势
    * 一些交易员的停止单要看是否能跌破102.00
    * 日线一目均衡云区基准线支撑持平在101.93，转换线阻力位在102.
76。
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校)

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