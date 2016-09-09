《汇市简讯》美元/日圆处于守势，日本出口商等趁隔夜涨势抛售

0130GMT - * 美元/日圆在亚洲市场处于守势，从隔夜所及高位102.60回落，迄 今跌至102.09 * 亚洲时段稍早高见102.48，日本出口商在102.50上方有卖盘 * 在102.00-05有11.2亿美元期权到期，帮助限制跌势 * 102.50-55上方有16.1亿美元期权到期，帮助限制涨势 * 一些交易员的停止单要看是否能跌破102.00 * 日线一目均衡云区基准线支撑持平在101.93，转换线阻力位在102. 76。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校)