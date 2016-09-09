台湾债市：10年券殖利率早盘走高，德拉吉说法不够鸽派引领盘势区间偏空

路透台北9月9日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周五早盘续随美债走高。交易员指出，由于欧洲央行总裁德拉吉说法不够鸽派，带动台债随美债区间偏空整理，惟量能并未有效放大，料105/11殖利率续弹幅度有限。

他们表示，尽管美国10年公债殖利率上日收高，但仍在既有区间内波动，预期105/11殖利率也将紧随美债在区间内偏升，短线暂难跳脱现有利率水准。

〞现在鹰派、鸽派都各自表述，美债也还在区间，两派都没有十足把握。〞一位大型证券交易员说。

此外，台湾银行间隔夜拆款利率周五开盘报0.177%，上日开在0.174%；上日加权平均利率收在0.176%。交易员认为，央行引导隔拆利率开盘价续在原有区间窄幅波动，对台债的影响性越来越小。

美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行（ECB）总裁德拉吉保留了进一步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。10年期公债 周四收在1.616%，上日收报1.539%。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.65-0.68%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.52-0.53%。

本地时间10:03，105/11 殖利率升1.54基点至0.6700%，成交77.5亿台币；五年券105/8 殖利率升1.10基点至0.5150%，成交7.0亿台币；台股加权指数 则跌0.04%。

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