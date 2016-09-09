更新版 1-台湾债市：10年券殖利率早盘升幅加大，德拉吉说法不够鸽派引领盘势区间偏空

(更新105/11殖利率升幅扩大)

路透台北9月9日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周五早盘续随美债走高。交易员指出，由于欧洲央行总裁德拉吉说法不够鸽派，带动台债随美债区间偏空整理；而场上暂且消化短多停损需求令105/11殖利率弹幅扩大，今日该券殖利率料暂升至0.68%附近整理。

他们表示，尽管美国10年公债殖利率上日收高，但仍在既有区间内波动，预期105/11殖利率也将紧随美债在区间内偏升。目前台债短多停损压力较大，但暂未出现明显卖需，短线105/11殖利率可能向上测试该券得标利率0.686%。

〞现在鹰派、鸽派都各自表述，美债也还在区间，两派都没有十足把握。〞一位大型证券交易员说。

此外，台湾银行间隔夜拆款利率周五开盘报0.177%，上日开在0.174%；上日加权平均利率收在0.176%。交易员认为，央行引导隔拆利率开盘价续在原有区间窄幅波动，对台债的影响性越来越小。

美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉保留了进一步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。10年期公债 周四收在1.616%，上日收报1.539%。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.67-0.70%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.52-0.54%。

本地时间10:30，105/11 殖利率升3.02基点至0.6848%，成交150.5亿台币；五年券105/8 殖利率升2.00基点至0.5350%，成交16亿台币；台股加权指数 则跌1.03%。

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