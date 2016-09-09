香港个股：永达汽车终止借壳A股扬子新材计划，早盘初段曾升逾5%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月9日 - 中国汽车经销商--永达汽车 周五称，终止与深圳A股公司苏州扬子江新型材料 的资产重组协议，换言之借壳A股计划泡汤，惟该股早盘初段一度涨逾5%。
永达汽车的公告没有解释原因，只表示已于9月8日订立一份协议以终止此前签订的资产重组协议，并指集团的经营及财务状况一切正常。
今年4月，永达汽车与扬子新材同意进行资产重组，包括扬子新材发行新股收购永达汽车价值120亿元人民币的4S经销店及融资租赁为主的业务，完成后永达汽车将持有扬子新材近80%的股份，变相让永达汽车分拆该等业务在深圳独立上市。
永达汽车早盘初段一度升逾5%，触及4.31港元；香港时间10:20，该股升4.88%，报4.3港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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