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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 10:39 BJT

日本股市：日经指数早盘略微收低，在朝鲜疑似进行核试后回吐涨幅

韩国联合通讯社称，朝鲜(北韩)已知的核试验场附近地区周五发生地震，朝鲜疑似进行了第五次核试验。

韩联社称，韩国政府官员称这可能是疑似核试验，韩国国家安全委员会召开了紧急会议。

“由于美股下跌，没有新的买进诱因，交投迟滞，但朝鲜消息令投资者更加退场观望，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

本周日经指数持平。

“由于美国8月经济数据多数表现不佳，投资者对9月数据审慎以待，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

东证股价指数 跌0.31%至1,341.83点。JPX日经400指数 跌0.28%至12,036.39点。(完)

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