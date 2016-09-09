《路透晚报》--9月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：朝核试验给地区局势增添新的变数，“搞核试验并不明智”--新华

中国官方通讯社--新华社发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。在朝鲜半岛和东北亚局势异常复杂之际，搞核试验并不明智。（“朝鲜实施第五次核试验”专题 ）

--中国数据：通胀温和PPI年内有望转正，物价虽低货币政策仍将稳健

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速降至1.3%的十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，同比下降0.8%，创下逾四年最小降幅。

分析人士认为，中国8月CPI可能是年内低点，四季度预计将小幅回升，而PPI也有机率转为正值；虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。

--中国经济：加大放宽外商投资准入，继续推动人民币走出去--国家发改委

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，中国将继续推进与世界经济体系的深度融合，加大放宽外商投资准入，积极有效引进境外资金和先进技术，并继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。

--中国能源：大型煤企将承担稳定市场任务，部分先进产能获释放--报载

上海证券报报导，国家发改委等部门昨日召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业开会，会议确定由部分大型煤炭企业承担稳定煤炭市场和调节供应总量的任务，以抑制煤价过快上涨。

--中国金融：中国首个海外基础设施开发平台成立，总规模5亿美元--新华

新华社报导，中国首个海外基础设施开发平台—中国海外基础设施开发投资有限公司近日成立，总规模5亿美元，目前一期资金2亿美元已经到位。该公司由中非发展基金牵头，联合中国葛洲坝集团等多家业内大型基础设施建设、投资、运营、设计企业共同设立，旨在加强中非在基础设施方面的互利合作。

--香港房地产：二手楼价指数按周升近1%，升势由大型屋苑伸延至豪宅--中原地产

中原地产发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.95%，为39周以来新高；大型单位楼价更创逾一年最大升幅，反映楼市向上反覆加速的走势由大型屋苑伸延至豪宅。

【金融】

--中国金融：债权银行业金融机构可发起债委会，不得随意抽贷、停贷--银监会

中国银监会最新通知要求，各债权银行业金融机构应当一致行动，不得随意停贷、抽贷；可通过必要的、风险可控的收回再贷、展期续贷等方式，最大限度地帮助企业解困。而且企业提出有充分理由的新资金需求，债委会可通过组建银团贷款、建立联合授信机制或封闭式融资等方式予以支持。

--中港证券：保监会明确险资可参与沪港通试点业务，便利其海外投资

中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务，保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。业内人士认为，险资投资港股潜力较大，不仅使险资多了一种可配置资产，也有利于其进行海外投资。

--香港新股：邮储银行设定招股价区间筹高至82亿美元，下周开始路演--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国邮政储蓄银行设定招股价区间，香港IPO（首次公开发售）拟筹高至82亿美元，下周开始路演。邮储银行计划发售122亿股股份，招股价区间为每股4.68-5.18港元，集资约571-632亿港元。

--《焦点》中国小银行越来越依赖银行间资金，增加发生信贷危机的风险

中国较小型银行越来越依赖大银行提供的廉价短期资金，正在提高发生信贷危机的风险，并促使监管者要求银行采用更可靠的融资来源。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的数据显示，在截至6月的三个季度，每季度中小型银行都占到银行间市场交易金额的一半。

--香港个股：恒生银行前海合资基金公司开业，料半年内推出首支公募基金

香港主要银行--恒生银行周四称，于深圳前海的合资基金公司今天开业，期望半年内推出首支公募基金。恒生前海由恒生银行及前海金控分别占70%及30%股权，是中国内地首间外资控股合资基金管理公司。

--香港个股：中国华融拟发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875%

中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融称，拟发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875%。据公告，预计本次发行所得款项净额约4.97亿美元，拟用作集团营运资金及一般公司用途。

--香港金融：证监会与港交所决定延长上市监管谘询期两个月，至11月中旬

香港证监会与港交所称，决定延长上市监管联合谘询的回应期限两个月，至11月18日结束。

【固定收益】

--《分析》中国央行维稳流动性总量平衡但拉长期限，温和去杠杆意图尽显

在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。

--中国债市动态：CPI明显低于预期提振现券，但政策预期仍稳短期难改盘势

中国早间公布的8月CPI明显低于预期，提振银行间债市买气，现券收益率小幅下行，国债期货则继续上涨。不过市场对短期内降准、降息的预期依旧不强，债市料难改盘势。

--中国票据市场：转贴利率变化不大，买入机构提高授信要求市场成交不佳

中国票据市场转贴利率本周大致持稳。交易员称，监管趋严以及票据窝案背景下大机构自查，纸票和电票需求方有所分歧；而票据买入机构在授信上的要求提高，导致转帖市场成交不理想，价格亦较上周基本持平。

--中国货币市场：跨中秋节期限需求升温，但供给较稳资金面压力暂不大

中国银行间市场回购利率变化有限，资金面保持平稳。交易员称，市场资金需求较为旺盛，下周中秋节假期在即，七天以上的跨节期限需求有所升温，亦有少量机构已提前布局跨季资金；不过有大行、基金等机构的稳定供给提供支撑，早盘平头寸难度不大。

【外汇】

--《人民币综述》城投美元债出海对冲资本外流，惟面临成本上扬压力

为确保人民币于纳入SDR(特别提款权)生效前走势稳定，市场人士称，新一波城投平台境外发债潮即将启动，由重庆、江苏等地方政府领衔，以分担对冲资本外流的压力。

不过时逢美国年底前或将升息，包括房企、银行也加入抢便宜美元行列，恐令筹码供给升温，且伦敦银行间拆款市场美元利率(LIBOR)来到七年高位，诸多因素料让发债成本有上扬压力，惟也提供投资人捡便宜的机会。

--中国外汇：人民币中间价形成机制有序运行，汇率弹性进一步增强--货币网

中国货币网刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。

--中国汇市：人民币早盘受离岸CNH拖累小跌，短期或继续考验6.68元支撑

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅走弱。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH表现偏弱，是这两日在岸汇价偏弱的主因；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验6.68元前期低点支撑。

--人民币衍生品：美元掉期曲线境内下行而境外走升，两地价差为三个月最阔

中国境内美元/人民币掉期曲线本周下行，周五略反弹；但离岸掉期曲线却持续上行，一年期掉期的两地价差扩大至800点，为三个月来最阔水平。交易员称，离岸市场近期人民币流动性突然收紧，令各期限掉期点均上行。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一跌，CFETS指数微升至94.04

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.01%至94.04；SDR篮子指数微跌至94.83，BIS篮子指数微升至94.56。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，朝鲜再次核试验亚太市场普遍承压拖累大盘

中国股市沪综指收跌。分析师指出，消息面上今日朝鲜再次进行核试验，导致亚太市场普遍承压，大盘震荡盘跌，尾盘出现跳水。下周迎来中秋小长假，同时9月下旬美联储将召开议息会议，此前投资者观望心态浓重。沪综指收报3,078.85点，跌17.10点或0.55%，该指数全周累计上涨0.37%。

--香港股市：收高并创下7月中旬以来最大周线涨幅，受内地资金流入提振

香港股市再度受到内地资金流入提振，指标股指录得近两个月最佳周线表现。恒指周线涨3.6%，为7月11-15日当周以来最大周线涨幅。恒生指数今日收高0.8%至24,099.70点；恒生国企指数涨0.5%至10,057.97点。

--《焦点》港股通净流入持续扩大，陆资南下潮有望令投资风格渐转

中国大陆资金南下潮依然汹涌，港股通净流入本周再创17个月新高；而保险资金获准参与沪港通，以及深港通年底即将开通，将有望为这波南下资金潮推波助澜。

--《技术分析》中国股市沪综指继续受年线压制

中国股市沪综指本周横向震荡，略有收高。技术面显示，股指继续受年线（3,096点）压制，盘中多次出现冲高回落，量能始终无法有效放大显示向上突破信心不足，短线尚需继续消化该技术压力后再寻机上攻；中线看，大盘继续维持五周均线上方运行，连续两周十字星显示多空维持平衡，后市仍有蓄势上涨机会。

--汽车产业：中国8月汽车销量同比增24.2%创逾三年半最快增速--中汽协

中国汽车工业协会(中汽协)表示，中国8月汽车销量同比增长24.2%至210万辆，创下逾三年半来最快同比增速。这是2013年1月来最快的同比增速，超过了7月的同比增长23%和6月同比增长14.6%。

--路透专访：中国招商局集团进军新加坡油品贸易市场--高管

中国招商局集团高管称，该集团下属的两家子公司在新加坡成立一个能源分支，为集团自己的运输船队提供船用燃料。

--中国企业：鸿海富士康旗下子公司向滴滴出行投资1.199亿美元

全球最大的电子代工厂商鸿海富士康科技集团称，旗下子公司已向中国叫车服务公司滴滴出行投资1.199亿美元，该投资或将使滴滴出行估值达到337亿美元。

--台股业绩：台积电8月合并营收943.1亿台币，年增40.7%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，8月合并营收943.1亿台币，年增40.7%、月增23.5%。累计1-8月营收5,960.1亿台币，年增3.6%。

--香港个股：永达汽车终止借壳A股扬子新材计划，早盘初段曾升逾5%

中国汽车经销商--永达汽车称，终止与深圳A股公司苏州扬子江新型材料的资产重组协议，换言之借壳A股计划泡汤，惟该股早盘初段一度涨逾5%。

--香港个股：中软国际终止借壳博通分拆TPG业务计划，早盘初段曾跌近8%

中国软件和信息服务提供商--中软国际公布终止借壳博通股份从而达至分拆旗下TPG业务计划，周五早盘初段一度跌近8%。

--投行观点：估计逾千亿元内地保险资金有望参与沪港通试点业务--野村