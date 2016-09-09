中国货币市场：跨中秋节期限需求升温，但供给较稳资金面压力暂不大

路透上海9月9日 - 中国银行间市场周五回购利率变化有限，资金面保持平稳。交易员称，市场资金需求较为旺盛，下周中秋节假期在即，七天以上的跨节期限需求有所升温，亦有少量机构已提前布局跨季资金；不过有大行、基金等机构的稳定供给提供支撑，早盘平头寸难度不大。

本周央行公开市场累计净回笼1,500亿元人民币，而周三央行续做MLF(中期借贷便利)则净投放1,518亿元，两者规模相当。受访交易员对下周资金面预期的看法均偏乐观，不排除央行在中秋节前逆回购小幅放量以保障假期流动性。

华南一银行交易员表示，在旺盛的需求下，感觉资金面不算太宽松，“这两天(公开市场净回笼)算是量大了一点，下周可能又要放了。”

今年中国中秋节假期为下周四(15日)至周六(17日)。

上海一券商交易员称，资金供给方面倒是略有收缩，但市场情绪并不紧张，资金价格也比较稳定，即使跨季的七天期限利率也没怎么上升，“大行出的量都还比较稳定，其他机构出的少点了，但基金还有出钱的，问题不大。”

她提及，银行间七天回购开盘价格自昨日起升至2.27%，此前逾五个月该利率一直持稳在2.25%。七天开盘价突然调整，一方面，可能是与节假日期间七天资金实际结算期限拉长有关；另一方面，与隔夜开盘价前两周一轮幅度多达10bp(基点)的调升相似，也可能隐含着央行引导市场进一步拉长回购成交期限的意图。

上海一保险资管交易员亦认为，虽然下周资金面预期没什么问题，但更长期来看，对9月季末波动还是要有所警惕，尤其是对短期流动性不能太乐观，“央行现在就是收收短的，放点长的，想各种办法让市场借长的”。

在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。

中国央行周三对当月到期的MLF进行了超额续做，开展MLF操作共2,750亿元，当日到期量为1,232亿元；期限包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0806 2.0847 -0.41

七天 2.2799 2.2885 -0.86

14天 2.4029 2.4421 -3.92 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6300 2.9850 -35.50

七天 2.8900 3.6900 -80.00

14天 2.5000 2.3750 +12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1000 0.00

七天 2.3000 2.3200 -2.00

14天 2.5500 2.5500 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0850 2.0810 +0.40

七天 2.3765 2.3700 +0.65

三个月 2.7831 2.7810 +0.21