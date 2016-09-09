中国货币市场：跨中秋节期限需求升温，但供给较稳资金面压力暂不大

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月9日 - 中国银行间市场周五回购利率变化有限，资金面保持平稳。交易员称，市场资金需求较为旺盛，下周中秋节假期在即，七天以上的跨节期限需求有所升温，亦有少量机构已提前布局跨季资金；不过有大行、基金等机构的稳定供给提供支撑，早盘平头寸难度不大。
本周央行公开市场累计净回笼1,500亿元人民币，而周三央行续做MLF(中期借贷便利)则净投放1,518亿元，两者规模相当。受访交易员对下周资金面预期的看法均偏乐观，不排除央行在中秋节前逆回购小幅放量以保障假期流动性。
华南一银行交易员表示，在旺盛的需求下，感觉资金面不算太宽松，“这两天(公开市场净回笼)算是量大了一点，下周可能又要放了。”
今年中国中秋节假期为下周四(15日)至周六(17日)。
上海一券商交易员称，资金供给方面倒是略有收缩，但市场情绪并不紧张，资金价格也比较稳定，即使跨季的七天期限利率也没怎么上升，“大行出的量都还比较稳定，其他机构出的少点了，但基金还有出钱的，问题不大。”
她提及，银行间七天回购开盘价格自昨日起升至2.27%，此前逾五个月该利率一直持稳在2.25%。七天开盘价突然调整，一方面，可能是与节假日期间七天资金实际结算期限拉长有关；另一方面，与隔夜开盘价前两周一轮幅度多达10bp(基点)的调升相似，也可能隐含着央行引导市场进一步拉长回购成交期限的意图。
上海一保险资管交易员亦认为，虽然下周资金面预期没什么问题，但更长期来看，对9月季末波动还是要有所警惕，尤其是对短期流动性不能太乐观，“央行现在就是收收短的，放点长的，想各种办法让市场借长的”。
在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。
中国央行周三对当月到期的MLF进行了超额续做，开展MLF操作共2,750亿元，当日到期量为1,232亿元；期限包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0806 2.0847 -0.41
七天 2.2799 2.2885 -0.86
14天 2.4029 2.4421 -3.92 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6300 2.9850 -35.50
七天 2.8900 3.6900 -80.00
14天 2.5000 2.3750 +12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1000 0.00
七天 2.3000 2.3200 -2.00
14天 2.5500 2.5500 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0850 2.0810 +0.40
七天 2.3765 2.3700 +0.65
三个月 2.7831 2.7810 +0.21
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583