香港个股：中软国际终止借壳博通分拆TPG业务计划，早盘初段曾跌近8%

路透香港9月9日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际 公布终止借壳博通股份 从而达至分拆旗下TPG业务计划，周五早盘初段一度跌近8%。

中软国际8月初公布与博通进行资产重组，由博通发行新股收购中软国际旗下上海华腾及中软国际科技服务（TPG业务），初步代价63.3亿元人民币，完成后中软国际将持有博通逾72%的股份。

中软国际周四晚间于联交所的公告称，博通获其第一大股东西安经发集团有限责任公司之函件，内容主要为博通TPG合并自启动以来，订约各方已尽最大努力推进博通TPG合并，然而，由于政策原因，继续推进合并存在重大不确定性。

“经博通TPG合并各方之友好协商，经发建议终止博通TPG合并，并建议博通之董事会召开董事会会议以审议及批准有关终止。”公告并称，预计博通将不迟于9月12日召开董事会会议审议有关终止，如决议终止，经发集团承诺之后的三个月内不再筹划任何关于博通之重大资产重组事项。

中软国际今早一度跌近8%，低探3.54港元；香港时间10:57，跌2.86%，报3.73港元。（完）

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