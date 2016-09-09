台湾货币市场：拆款利率大致平稳，明日开市料将清淡度日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 拆款市场大致平稳，观望中秋节前后情势
* 短票发票多，利率能持稳
* 附买回市况平平
记者 高洁如
路透台北9月9日 - 台湾银行间拆款利率周五大致平稳。资金调度人士指出，因应下周的中秋长假，市场的资金调度平稳中倾向保守，拆入方也逐渐适应当中；明日台湾金融市场虽开市，不过预料是交易清淡的一天。
交易员表示，整体而言资金的拆借需求还不差，但若是利率偏高水位的拆借，借入一方还是稍微观望。下周台湾金融市场仅周一至周三开市，经过本周的调度，预料下周的资金调配将会平顺很多。
〞今天就清淡了，明天会更都清淡吧，下周的资金大家早就排好了，〞一大型银行交易员说。
因应下周中秋假期调整，明日为台湾金融市场上班日，下周四和周五则休市两日。
另外一家大型银行交易员则提到，对于票券商的到期拆出多能够续做，利率稍有上扬，大家也都可以接受，承做水位在0.29-0.30%；至于银行同业的拆出则是维持在0.21-0.25%的持平水位。
本地时间11:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.374 31.286 台湾加权股价指数<.TWII 9,171.50 9,262.89 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.176% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.177% 0.174-0.200%
--一周拆款利率区间 0.177-0.290% 0.180-0.300%
--两周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.175-0.300%
**短票利率亦平稳**
短票市场方面，市场上的谨慎气氛仍旧浓厚，不论是短票或是拆款利率大致持平于近期水位。虽然找资金借出一方的态度保守一些，但利率仍旧没有变。
〞中秋节的气氛，...大家谨慎一点，还好啦。我们今天缺口很多，但也蛮快就可以平，〞一家大型票券商交易员说。
交易员表示，9月面临季底，目前跨月的资金仍在缓慢进行，约是每天成交量的一到两成是跨月承做。
今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，同上日。
据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.295%，区间在0.25-0.33%，成交金额为83.86亿台币；前日加权平均利率在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为56.61亿台币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.301%，区间在0.25-0.32%，成交金额为32.69亿台币；前日在0.303%，区间在0.29-0.31%，成交金额为31.74亿台币。
台湾央行周五定存单金额2,689亿台币，发行金额稍晚公布。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为347亿台币，累计超额准备1,167亿台币、加计前期1%的超额准备为2,695亿台币。
**债券附买回平稳**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金情势平稳，投信端因应中秋节将至的资金需求稍有多缺不一，但不致于影响资金调度，RP利率大致持平既有区间。
〞怕有些钱突然走，中秋节附近会谨慎点。〞一位大型证券商交易员说。
另有交易员表示，尽量让资金避开落点季底，观望中秋节过后的资金情势，越接近季底越要保守操作。
今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率没大的变化；短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%，少数成交在0.26%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，以0.35%居多。
至于大型票券商与金融机构承作利率也不变；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.27%。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583