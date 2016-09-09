台湾债市：10年券殖利率连两日收高，欧洲央行决策引发空方趁胜追击

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 10年期公债105/11殖利率连续两日收高 * 德拉吉说法不够鸽派带动空方趁胜追击 * 明日105/11殖利率区间暂看在0.66-0.69% 路透台北9月9日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周五连续第二日收高。 交易员指出，由于欧洲央行总裁德拉吉说法不够鸽派，带动台债随美债区间偏空整理，且场 上暂且消化短多停损需求致105/11殖利率升幅加大，不过逢高升破0.68%空方转趋谨慎，令 终场殖利率弹幅收敛。 他们表示，尽管美国10年公债殖利率上日收高，但仍在既有区间内波动，预期105/11殖 利率也将紧随美债在区间内偏升。目前台债短多停损压力较大，但暂未出现明显卖需，短线 105/11殖利率不排除向上测试该券得标利率0.686%。 〞105/11殖利率底部会越来越垫高，区间也会越来越窄。〞一位大型民营银行交易员说 。 因应下周中秋假期调整，明日为台湾金融市场上班日，下周四和周五则休市两日。交易 员预估明日台债将单纯反应美债稍晚动态，交投量能料转趋不足。 此外，台湾银行间隔夜拆款利率周五开盘报0.177%，上日开在0.174%；上日加权平均利 率收在0.176%。交易员认为，央行引导隔拆利率开盘价续在原有区间窄幅波动，对台债的影 响性越来越小。 欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对 下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍 感失望。 美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行总裁德拉吉保留了进一 步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。10年期公债 周四 收在1.616%，上日收报1.539%。 交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.66-0.69%，至于五年期公债10 5/8 则在0.52-0.55%。 台湾股市 周五收跌1.06%至9,164.88点。分析师表示，因欧洲央行(ECB)未进一 步释出宽松讯号，且朝鲜疑似核试验引发台股随亚洲股市下滑。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.45 0.5295% 0.5235-0.5378% 22.5 10 105/11 +2.09 0.6755% 0.6645-0.6850% 211.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6755% 5 105/8 0.5295% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583