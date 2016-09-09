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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 16:06 BJT

台湾债市：10年券殖利率连两日收高，欧洲央行决策引发空方趁胜追击

* 10年期公债105/11殖利率连续两日收高
    * 德拉吉说法不够鸽派带动空方趁胜追击
    * 明日105/11殖利率区间暂看在0.66-0.69%

    路透台北9月9日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周五连续第二日收高。
交易员指出，由于欧洲央行总裁德拉吉说法不够鸽派，带动台债随美债区间偏空整理，且场
上暂且消化短多停损需求致105/11殖利率升幅加大，不过逢高升破0.68%空方转趋谨慎，令
终场殖利率弹幅收敛。

    他们表示，尽管美国10年公债殖利率上日收高，但仍在既有区间内波动，预期105/11殖
利率也将紧随美债在区间内偏升。目前台债短多停损压力较大，但暂未出现明显卖需，短线
105/11殖利率不排除向上测试该券得标利率0.686%。    
    
    〞105/11殖利率底部会越来越垫高，区间也会越来越窄。〞一位大型民营银行交易员说
。
    
    因应下周中秋假期调整，明日为台湾金融市场上班日，下周四和周五则休市两日。交易
员预估明日台债将单纯反应美债稍晚动态，交投量能料转趋不足。 
    
    此外，台湾银行间隔夜拆款利率周五开盘报0.177%，上日开在0.174%；上日加权平均利
率收在0.176%。交易员认为，央行引导隔拆利率开盘价续在原有区间窄幅波动，对台债的影
响性越来越小。 
    
    欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对
下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍
感失望。 
    
    美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行总裁德拉吉保留了进一
步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。10年期公债 周四
收在1.616%，上日收报1.539%。 
    
    交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.66-0.69%，至于五年期公债10
5/8 则在0.52-0.55%。
    
    台湾股市 周五收跌1.06%至9,164.88点。分析师表示，因欧洲央行(ECB)未进一
步释出宽松讯号，且朝鲜疑似核试验引发台股随亚洲股市下滑。  
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +1.45      0.5295%    0.5235-0.5378%      22.5
  10  105/11                      +2.09      0.6755%    0.6645-0.6850%     211.0
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.6755%
   5     105/8                        0.5295%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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