韩国个股：SK创新寻求扩大与中石化的业务合作

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透首尔9月9日 - 韩国企业SK创新(SK Innovation) 周五称，正寻求与中国石油化工股份有限公司 合作，进军炼油和润滑油领域。韩国最大的炼油企业SK能源(SK Energy)隶属SK Innovation。
SK创新在声明中称，母公司SK集团主席崔泰源(Chey Tae-won)，与中国石化董事长王玉普周四在北京会面，讨论了加强双方战略合作伙伴关系的方式。
通过2013年与中国石化共同成立的合资企业，SK创新下属公司SK综合化学(SK Global Chemical)向中国石化武汉乙烯合资项目投资共3.3万亿韩元(30亿美元)，中国石化与SK综合化学的股比为65:35。
声明称，SK创新还计划通过建立合资企业或并购中国的化工企业扩大其在中国的业务。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
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