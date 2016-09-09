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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 11:46 BJT

台湾股市：盘中触及近一周低点，苹果供应商股价下跌构成拖累

路透台北9月9日 - 台湾股市周五盘中跌至约一周低点，台积电 及其他苹果供应商股价追随苹果跌势。苹果最新发售的iPhone 7未能打动华尔街。

0326GMT，台湾加权股价指数 跌1.0%至9,169.69点，上日收在9,262.89点。

台积电跌1.4%，鸿海 下滑0.9%。鸿海 下跌0.9%。

电子类指数 挫低1.0%，金融保险类指数 跌1.2%。(完)

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