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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 12:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲市场受追捧，但在1.1300区域上档压力沉重

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    * 欧元/美元在亚洲市场介于1.1259-81之间，昨日德拉吉的讲话不如
预期那么温和，推动欧元买兴
    * 德拉吉讲话后欧元一度高见1.1328美元，回落低见1.1241，之后再
度反弹
    * 欧元/美元目前交投区间料介于1.1200-1.1300，期权到期料限制走
势
    * 今日在1.1150-95有11.5亿欧元期权到期，1.1200有12.4亿欧元、1
.1215-45有8.1亿欧元期权到期
    * 在1.1250有21.4亿欧元、1.1300有11亿欧元、1.1315-25还有7.36
亿欧元期权到期
    * 小时线一目均衡云区转换线/基准线的支撑/阻力位分别在1.1265和
1.1284
    (完)
          
      
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 (编译 李爽; 审校 李春喜)

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