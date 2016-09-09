中国债市动态：CPI明显低于预期提振现券，但政策预期仍稳短期难改盘势

路透上海9月9日 - 中国周五早间公布的8月CPI明显低于预期，提振银行间债市买气，现券收益率小幅下行，国债期货则继续上涨。不过市场对短期内降准、降息的预期依旧不强，债市料难改盘势。

受食品价格同比涨幅回落较多的影响，中国8月CPI同比涨幅大幅回落，并创下10个月新低；PPI同比降幅则继续收窄，主要受去年基数较低影响，以及黑金加工和煤炭采选价格涨幅较大的推动。

华中一银行交易员称，8月CPI公布后，“taken的不少，不过还行，目前(收益率)也就下了一个点。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1799%/3.1755%，上日为3.1840%/3.1800%；相近期限农发债160418券最新报价 在3.2200%/3.1925%，上日尾盘3.23%/3.21%。

另一银行交易员指出，8月CPI偏低，也无法催化市场的降息预期，政策判断继续稳定。