中国汇市：人民币早盘受离岸CNH拖累小跌，短期或继续考验6.68元支撑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘随中间价小跌
* 离岸CNH偏弱拖累在岸汇价，客盘购汇需求亦仍旺盛
* 8月通胀数据对汇市几无影响
* 大行通过掉期市场影响即期预期
* 短期或继续考验6.68元支撑
路透上海9月9日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小幅走弱。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH 表现偏弱，是这两日在岸汇价偏弱的主因；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验6.68元前期低点支撑。
他们并指出，大行持续通过掉期市场维稳汇市，本周以来境内美元掉期曲线持续走平，其中一年期掉期 已经下探645点的三周低点，若和上周五高点910点相比，则最大跌幅已近30%。
“主要是离岸跌了，还有就是大家购汇需求还是蛮强的，又快到6.68了，就看大行怎么做了，现在还不好判断是不是会守。”一中资行交易员称。
离岸美元掉期则因为人民币资金流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周五自昨日的5.446%逾七个半月新高小幅回落至4.71267%，但仍是周三1.56767%的三倍，离岸人民币掉期隐含利率 亦短暂亦继续维持在4.305%的阶段高点。
有交易员稍早前表示，可能是大行通过抽紧离岸人民币流动性，加大做空人民币成本，倒逼做空出局，来稳定人民币汇率，但预计离岸人民币资金紧张状况不会长期持续。
北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.6751元,上日收报6.6639元，夜盘终报6.665元。今日人民币兑美元中间价 报6.6684元，上日中间价为6.662元。人民币兑美元即期成交额 为131.26亿美元，上日半日为116.19亿美元。
稍早中国国家统计局公布，8月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准；8月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅。
中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。
全球汇市，美元周五亚市早盘脱离隔夜高位，周线恐将收低，本周围绕美国货币政策的不确定性占据主导因素；与此同时，欧元走坚，此前欧洲央行(ECB)按兵不动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.835元, 上日尾盘为6.84元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6866元, 上一交易日尾盘报6.6799元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6736，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.527、6.539和8.8915。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583