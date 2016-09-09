路透基点：友达光电100亿台币五年期贷款进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，液晶显示屏生产商友达光电的100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款已进入一般银团阶段。

台湾银行是本交易的独家初始牵头行、簿记行兼额度代理行。

贷款基准利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时加码112个基点，0-2.9%时加码108个基点，3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。最低税前利率设为1.7%。

贷款于9月6日推出，邀请银行以四个层级参贷：

牵头行中，承贷20亿台币或以上者，可获得38个基点的前端费；承贷15-19亿台币者则为25个基点。承贷10-14亿台币者可获得16个基点费用与副牵头行(协办行)头衔，承贷5-9.99亿台币者可获得6个基点费用与参贷行头衔。

银行须在10月14日之前回复。

所筹资金将用于购买机械设备，借款人并以机械设备作为抵押。

贷款将每半年共分五次等额偿还，之前有三年宽限期。