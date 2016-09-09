全球金市：金价随美元走软而持稳，周线可望连续两周上扬

“金价将紧密追随美元，直到美联储9月召开会议，而且可能在1,335-1,365美元区间内交投，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung表示。

美元指数 跌0.2%至94.840。

据路透技术分析师王涛，现货金未能突破阻力位1,352，可能回撤到1,327美元。

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

“金价一直有充足的机会下跌，但总是缺乏后续卖盘。相反，经常有逢低买兴，”ScotiaMocatta的分析师在报告中表示。

“因此，我们认为黄金牛市仍然存在，但上行过程可能缓慢。而这意味着其走势可能更可持续。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.13%，至950.62吨。

现货银 持稳于19.60美元。

铂金 涨0.5%至1,087.50美元，本周迄今上涨2.4%，可能录得六周来的首个周线涨幅。

钯金 涨逾1%至689.24美元，本周可能录得三周来的首个周线涨幅。(完)

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