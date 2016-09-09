澳新汇市：澳元和新西兰元整理欧洲央行会议后录得的跌幅，周线料涨

澳元兑美元表现较佳，因美联储加息时点仍不确定而受益。

本周澳元上涨近1%。周四涨至0.7732，得益于美国数据疲软和澳洲上个季度经济创下四年来最快增速。

澳元今年已经累计上涨约5%。分析师表示澳元的方向基本上将取决于美联储决定何时行动。

AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示，保持在0.77美元上方“将是重大事情。但技术图形和汇价走势暗示，除非美元在目前水准明显走弱，否则澳元的涨势将继续受限。”

新西兰元兑美元周五稍稍上升至0.7396。本周新西兰元已累计上涨1.5%，因美元下滑和全球乳品价格上涨。

长线投资者开始关注新西兰央行何时对汇率采取行动，以及美联储是否会在9月加息。(完)

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