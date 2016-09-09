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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：朝鲜核试验引发不安

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* 美元/日圆跌0.3%，欧元/美元涨0.16%，澳元/美元小涨0.13%，英镑/美元走高0.26%

* 美元/韩元上涨0.64%，美元/台币涨0.30%，美元/人民币小升0.15%，美元/马币上扬0.57%

* 日经指数微涨0.12%，韩股综合股价指数(KOSPI)挫跌1.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.55%，西德克萨斯中质油(WTI)下滑0.9%，美国指标公债收益率1.6042%

* 朝鲜实施迄今规模最大的核试验，各方紧急应对

* 中国通胀温和PPI年内有望转正，物价虽低货币政策仍将稳健

* IFR欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t

* (完)

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